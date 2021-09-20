بحيبح يناقش مع نائب المنسق المقيم للأمم المتحدة دعم القطاع الصحي ومواجهة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم مع نائب المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى اليمن دييغو زورينا الوضع الصحي والتدخلات الانسانية لتلبية الاحتياجات ومواجهة التحديات.



وأوضح الوزير أن اليمن تواجه الموجة الثالثة من جائحة كورونا.. مستعرضاً آلية وصول اللقاحات وتوزيعها، ورفض ميليشيا الحوثي وصول اللقاحات الى مناطق سيطرتها.

ولفت إلى احتياجات قطاع الصحة في اليمن الذي تأثر بشكل كبير بسبب انقلاب مليشيا الحوثي، لا سيما الاحتياجات اللازمة لمواجهة الموجة الجديدة من فيروس كورونا، موضحاً أن المنظمات الدولية أسهمت في خلق تعافي لهذا القطاع.

من جانبه أكد المسئول الأممي ان الامم المتحدة تبذل مزيدا من الجهود لدعم مجالات التنمية في اليمن وعلى رأسها قطاع الصحة وأنها ستواصل الضغط على ميليشيا الحوثي للسماح بدخول اللقاحات وسيبذلون جهودا مع المانحين لزيادة تمويل مشاريع التدخلات العاجلة في مختلف القطاعات وفي مقدمتها الصحة.