شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن مبارك يصل الى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

وصل وزير الخارجية وشئون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم الى مدينة نيويورك على رأس وفد اليمن للمشاركة في الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.



وسيلقي خلال الدورة بيان الجمهورية اليمنية أمام الجمعية العامة، كما سيشارك في عدد من الاجتماعات والفعاليات الدولية، وسيلتقي على هامش الدورة بعدد من نظرائه وزراء الخارجية ومسؤولين اخرين في الدول الأعضاء في مجلس الأمن والدول الشقيقة والصديقة لاطلاعهم على أخر المستجدات السياسية والامنية والإقتصادية في اليمن وسبل المضي قدما في عملية السلام لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة.

هذا ويعد الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، حدثاً سنوياً هاما يجمع الرؤساء وكبار المسؤولين على مستوى العالم، حيث يتم تنظيم عدد من الاجتماعات التي تتناول التحديات والقضايا العالمية الملحة.