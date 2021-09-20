إب..قيادي حوثي يقتحم محطة كهرباء خاصة ويختطف موظفيها بعد الاعتداء عليهم

المنامة - ياسر ابراهيم - اقتحم قيادي نافذ في مليشيا الحوثي الانقلابية، مقر محطة كهربائية تجارية بمدينة إب، وخطف عدداً من موظفيها بعد الاعتداء عليهم، بسبب رفضهم دفع جبايات مالية.



وقالت مصادر محلية، إن القيادي الحوثي "عبدالحميد الشاهري" والمعين من قبل المليشيا وكيلا للمحافظة، اقتحم محطة "البرح" الكهربائية في مدينة إب، رفقة مسلحين واعتدوا بشكل مفرط على عدداً من موظفي المحطة.



وحسب المصادر فإن عناصر المليشيا قاموا بتخريب أجهزة وممتلكات ونهب أخرى من مقر المحطة.



يأتي ذلك في إطار حملة حوثية دشتنها المليشيا ضد ملاك المحطات الكهربائية التجارية لإجبارهم على دفع جبايات مالية.

