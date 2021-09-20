شكرا لبحثكم عن خبر شاهد الفيديو..مغترب يمني ينقذ طفلة سعودية ..والاعلام السعودي يشيد به والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكن شاب مغترب بالمملكة العربية من انقا1 طفله بعد غرقها داخل خزان ماء بمنزلها بمنطقة حائل شمال المملكة .

وقال الشاب "هيثم الحميدي” في مداخلة هاتفية مع برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”: “كنا بالبيت جالسين والأبواب مفتوحة عند كفيلي، سمعنا أم الطفلة جاءت تفزع بنتي غارقة ولا ندري وش السالفة”.

وأضاف: “رحنا البيت ما نعرف وينها؟.. وبعدين والدتها قالت في الخزان، وأنا أشيل ملابسي وأنزل بالخزان ولا أشوف شيء، الحمد لله نزلت وطلعتها”.

وتابع “الحميدي”: “استلمها مني عمي سالم الثابتي (كفيله) والحمد لله صارت بخير بعد الإسعافات الأولية، ولو أي واحد مكاني كان سوى اللي سويته أنا”

وبشأن حالة الطفلة بعد إخراجها، أجاب الشاب ي، بقوله: “بعد ما أخرجتها من الخزان كانت شبه ميته، ما كانت تتنفس، سوينا لها الإسعافات الأولية وأخذها كفيلي ويركض بها لما رجعت المياه من بطنها، وردلها النفس”.

وتداول الاعلام السعودي وناشطين على نطاق واسع بطولة الشاب اليمني هيثم الحميدي مشيدين به وبموقفه البطولي .