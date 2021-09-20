محافظ حضرموت يطلع على التجهيزات النهائية لبدء تدشين العمل في مشروع مصنع الجبس التعديني بمنطقة فلك بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، الأحد بالمكلا، رئيس مجلس إدارة شركة حضرموت الأهلية للجبس عوض صالح الخراز، للإطلاع على التجهيزات النهائية لبدء تدشين العمل في مشروع مصنع الجبس التعديني التابع للشركة.



وتعرف المحافظ البحسني من الخراز إلى نسبة الإنجاز في الأعمال الإنشائية التي تجاوزت الـ90%، واستكمال الأعمال الميكانيكية وفي خطوط الإنتاج، والتجهيزات في مرحلة البرمجة لبدء تشغيل المعدات، وما سيقدمه المصنع الذي يعتبر أكبر خط إنتاج في الوطن للجبس ومشتقاته بطاقة إجمالية تقدّر بـ 240،000 طن سنوياً، من توفير نحو 120 فرصة عمل، وإنتاج بودرة الجبس في المرحلة الأولى، وفي المراحل التالية إنتاج لاصق السيراميك (غراء البلاط)، ومعجون التأسيس، وبديل اللياسة، الى جانب انتاج الجبس الزراعي، والجبس الطبي.

واشاد محافظ حضرموت بسرعة العمل في المشروع الذي انشئ بأيادٍ من أبناء حضرموت وسيرى النور قريبًا، لافتًا بأن المصنع سيوفر فرص عمل للكثير من الشباب للحد من ظاهرة البطالة، وأثنى على فكرة المصنع الذي سيستغل الخامات والثروات التي تتمتع بها حضرموت واستثمارها من خلال توفير مادة الجبس للسوق المحلي، وتصديره خارجيًا عند الاكتفاء الذاتي