البحسني يناقش مع عدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين مستجدات الأوضاع في بعض مدن المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

رأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، الأحد بالمكلا، اجتماعًا بعدد من وكلاء المحافظة والوكلاء المساعدين، لمناقشة مستجدات الأوضاع التي تشهدها بعض مدن المحافظة.



وأكد محافظ حضرموت أن اللقاء يأتي بهدف التخفيف عن المواطنين من خلال الجلوس معهم والاستماع لمتطلباتهم ومعاناتهم وتقديم المساعدة لهم، وإطلاعهم على الإجراءات التي اتخذتها السلطة المحلية لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار، والإجراءات المتخذة للتخفيف عن المواطنين الأزمة الاقتصادية.

وجرى خلال الاجتماع توزيع المهام على الوكلاء والوكلاء المساعدين، في عملية التواصل والتنسيق بين السلطات المحلية في المديريات والسلطة بالمحافظة، ووجه محافظ حضرموت وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء بتوزيع المهام في المديريات على الوكلاء المساعدين، على أن يقوم كل وكيل بالإشراف على مديرية أو أكثر ويرتبط بقيادة المديرية ارتباط مباشر في عملية التنسيق والتواصل.

حضر الاجتماع، وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي، ووكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق، ووكيل المحافظة المساعد لشؤون الشباب فهمي باضاوي