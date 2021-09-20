شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكثيري يوجه بصرف إكرامية جديدة لموظفي ومتعاقدي وادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

الخليج 365 - سيئون

وجه وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري بصرف إكرامية (40 ألف ريال يمني) لجميع الموظفين والمتعاقدين والمتقاعدين في كافة مرافق الدولة بالوادي والصحراء.



وأفادت إدارة العلاقات العامة بديوان وكيل المحافظة بالوادي والصحراء أن الإكرامية ستصرف مع راتب شهر سبتمبر الجاري تقديراً للوضع الاقتصادي الحالي وتدهور العملة الوطنية وتدني الأجور.

الجدير بالذكر أن هذه الإكرامية تعد الثالثة بعد إكرامية العيدين من وكيل وادي حضرموت عصام الكثيري للموظفين بالوادي في حين لم يصرف محافظ حضرموت فرج البحسني أي إكرامية للموظفين في الساحل منذ تم تعيينه محافظ وقائد للمنطقة العسكرية الثانية في حضرموت