شكرا لبحثكم عن خبر يوم عادي في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أكد مراسل أنباء عدن من تجوله في العاصمة عدن، ان الحياة طبيعية وان المدينة تشهد يوما عاديا من ايامها الصيفية المزدحمة بالمارة.

واكد المراسل من تجواله في المناطق المختلفة ان الشركات والبنوك ومكاتب الصرافة والمدارس وكل المرافق الحيوية تؤدي عملها بشكل طبيعي.

نفى مصدر محلي في العاصمة الجنوبية عدن، ما تتحدث عنه بعض المواقع الإخبارية المظللة بشأن تعاطي السكان مع دعوة مشبوهة للعصيان المدني صباح الاثنين.