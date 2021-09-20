حضرموت.. الشحر تتأثر بعاصفة رعدية عنيفة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

تأثرت مدينة الشحر بعاصفة رعدية عنيفة محصوبة برياح هابطة قوية مما تضررت بعض مباني الاسطح المبنية بالاحجار والاسطح المسقوفة بالحديد الزنق وبعض أحواض المياه فوق الأسطح ، وأعمدة الكهرباء.



و قد بلغت فيها هبات الرياح 30.43 متر في الثانية أي 109.5 كيلو متر في الساعة على المحطة الأوتوماتيكية ، أي كتصنيف عاصفة مدارية من حيث سرعة الرياح الهابطة.

أما كمية الأمطار فقد بلغت على المحطة الأوتوماتيكية 10.8 ملي الواقعة شمال مدينة الشحر ، بينما بالمقياس التقليدي وسط مدينة الشحر فقد بلغت 9 ملي .

و مازال ساحل حضرموت يعيش حالة جفاف منذ بداية العام ومن ضمنها مدينة الشحر و وأمطار أقل من المعدل السنوي حيث كانت الأمطار من بداية العام 18 ملي خلال الأشهر الماضية ، بينما الأمطار التي هطلت على مدينة الشحر عصر اليوم خلال ربع ساعة بلغت 10.8 ملي ومازلت الأجواء مبشرة على ساحل حضرموت والمهرة خلال هذا الأسبوع بحسب مؤشر الكتلة الرطبة التي تأثر حالياً على سواحل المهرة وحضرموت.