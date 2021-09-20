مستشارة محافظ المهرة تطلع على احتياجات جهاز محو الأمية وتعليم الكبار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المهرة

أطلعت مستشارة محافظ محافظة المهرة لشوؤن تنمية المرأة عليا سعد الحريزي ، على احتياجات جهاز محو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة .



وخلال زيارتها اليوم، إلى إدارة جهاز محو الأمية بالغيضة أكدت عليا الحريزي على دعم معالي الاستاذ محمد علي ياسر محافظ المحافظة لكل ما من شأنه محاربة الجهل والقضاء عليه ودعم التعليم بكافة أنواعه ومراحله، داعية خريجات محو الأمية إلى بذل المزيد من الجهود ومواصلة التعليم الأساسي والثانوي والأكاديمي.

واستمعت الحريزي إلى هموم المتعاقدين والعاملين في فروع جهاز محو الأمية في مختلف المديريات، مؤكدة على رفع كافة الاحتياجات والمطالب إلى قيادة السلطة المحلية ممثلة بالأستاذ محمد علي ياسر محافظ المحافظة، داعية الإدارة إلى الرفع بالتقارير والصعوبات في اسرع وقت ممكن .

من جانبها شكرت خديجة سعيد كلشات مديرة دائرة المرأة بمكتب محو الأمية، السلطة المحلية بمحافظة المهرة ومستشارة المحافظ عليا الحريزي على زيارتها واطلاعها هموم واحتياجات المكتب.

وأشارت إلى جملة من الصعوبات التي يعانيها جهاز محو الأمية خصوصاً وجود بعض الفروع في مديريات نائية إضافة إلى دراسة بعض الفصول في المساجد أو البيوت الخاصة، لافته إلى أن زيارة مستشارة المحافظ وإطلاعها على احتياجات المكتب رفعت من معنويات إدارة الجهاز وطموحاتهم للرقي بالعملية التعليمية.