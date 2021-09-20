مدير عام الشرطة والأمن بالمهرة يترأس اجتماعا لقادة الوحدات الأمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المهرة

ترأس مدير عام الشرطة والأمن في محافظة المهرة العميد مفتي سهيل صموده، اليوم، اجتماعاً لقادة الوحدات والأجهزة الأمنية في المحافظة.



وفي الاجتماع شدد العميد صموده القادة على ضرورة الالتزام بالنظام والقانون وتنفيذ المهام والواجبات وسرعة إحالة القضايا إلى الجهات المختصة أولاً بأول حسب القانون.

وأكد على أهمية الانضباط بالدوام ورفع اليقظة الأمنية في كافة الوحدات الأمنية والحفاط الأمن والاستقرار بالمحافظة وحماية المصالح العامة والخاصة ، مثمناً الجهود الجبارة التي يبذلها القادة والضباط والأفراد كلاً في مجال اختصاصه.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع الخارجين على القانون الذين يحاولون إثارة الفوضى واقلاق السكينة العامة ويروجون للممنوعات وأن رجال الأمن مستمرين في ملاحقتهم لينالوا جزاهم.