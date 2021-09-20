أمين محلي المهرة يختتم دورة تدريب المدربين "TOT" لمتطوعات التغذية وصحة المجتمع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

الخليج 365 - الغيضة

اختتم أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة الأستاذ سالم عبدالله نيمر، ومعه مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور عوض مبارك سعد، اليوم، دورة تدريب المدربين "TOT" لمتطوعات التغذية وصحة المجتمع، بدعم من منظمة اليونسيف، وتحت رعاية معالي وزير الصحة والسكان البروفسور قاسم محمد بحيبح، ومعالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة.



وفي حفل الختام؛ أشار الأمين العام إلى أهمية الدورة في تأهيل متطوعات صحة المجتمع واكسابهن معارف ومفاهيم حول برنامج صحة المجتمع والكشف المبكر عن مرض سوء التغذية، وكيفية تشخيص المرض وطرق إحالة المصابين للمرافق الصحية.

وأكد نيمر أن السلطة المحلية بالمحافظة سوف تدعم مثل هذه البرامج الصحية التي تخدم المجتمع المحلي للنهوض بالقطاع الصحي في المحافظة، مثمناً الجهود المبذولة من مكتب الصحة والسكان في هذا الجانب.

من جانبه أشاد مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور عوض مبارك سعد بدور منظمة اليونسيف في تنفيذ الأنشطة والدورات التدريبية التي تنمي القدرات العملية للكوادر الصحية، ويشكل رافداً للقطاع الصحي على مستوى المحافظة.

ودعى الدكتور عوض مبارك المشاركين إلى ضرورة ترجمة المعارف والمهارات التي تضمنتها الدورة في الواقع العملي من خلال نشر التوعية المجتمعية حول صحة المجتمع والتغذية الصحيحة.

وتلقى المتدربيين في الدورة، التي تستهدف (24) مشارك ومشاركة من عموم مديريات المحافظة على مدى عشرة أيام متتالية، العديد من المفاهيم والمعارف وطرق التدريب، وجرى في الختام تكريم المدربيين والمشاركين.

حضر اختتام الدورة، نائب مدير عام مكتب الصحة والسكان لشؤون الرعاية الصحية الأولية الدكتور مبارك بن مزيون، ومنسق برنامج التغذية والأستاذ صالح أحمد الجبلي، ومدير إدارة الأحصاء الأستاذ رجب الرميدي، ورئيس قسم الإعلام بمكتب الصحة بالمحافظة الإعلامي عماد صالح باحميش.