شكرا لبحثكم عن خبر مقتل وإصابة خمسة مهاجرين يمنيين في الحدود البولندية البلاروسية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قتل وأصيب خمسة مهاجرين يمنيين، في الحدود البولندية البلاروسية برصاص الشرطة البولندية، وفق مصادر مطلعة بقضايا اللاجئين.

وقالت المصادر، إن اثنين من المواطنين اليمنيين قتلا، فيما أصيب ثلاثة آخرون، برصاص الشرطة البولندية، في الحدود البولندية البلاروسية، مشيرة إلى أن الثلاثة المواطنين اليمنيين المصابين حالتهم حرجة.

وفي وقت سابق اليوم، قال حرس الحدود البولندي، إنه عثر على أربع جثث عند الحدود بين بولندا وبيلاروسيا لمهاجرين يعتقد أنهم غير شرعيين، وذلك بعد حوالى أسبوع على فرض وارسو حالة طوارىء عند حدودها في أعقاب التدفق المستمر المهاجرين.

وأشار حرس الحدود البولندي في تغريدة عبر تويتر، إلى أنه عثر أيضا، على ثمانية مهاجرين منهكين في منطقة أخرى تغطيها المستنقعات قريبة من الحدود.

وعبر آلاف المهاجرين معظمهم من الشرق الأوسط، الحدود بين بيلاروس والاتحاد الأوروبي إلى ليتوانيا ولاتفيا وبولندا في الأشهر الأخيرة.