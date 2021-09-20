شكرا لبحثكم عن خبر أبكت الجميع ... شاهد أخر مكالمة هاتفية للعقيد عبدالملك حميد مع ابنته قبل يوم من اعدامه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أثارت مكالمة هاتفية بين العقيد ، أحد ضحايا الجماعي الذي نفذه ، وابنته شهد، حزنا كبيرا في أوساط اليمنيين.

وأظهرت المكالمة المسجلة قبيل يوم واحد فقط من تنفيذ حكم الاعدام، محادثة حزينة مليئة بالقهر والأسى بين الأب المغلوب على أمره والبنت المشتاقة لوالدها.

وفي المكالمة التي بثتها قناة الحدث السعودية، عبرت الطفلة شهد عن مدى اشتياقها لأبيها ودعائها المستمر له وبكائها يغالب صوتها، يشاركه تهدج صوت الأب المظلوم والمغدور، من قبل العصابة التي حاول خدمتها. من جانبه أكد القاضي عبدالوهاب قطران في منشور على صفحته بالفيسبوك صحة المكالمة واتهم الاعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية الحوثية بتسريبها للاعلام.

وقد نفذت الميليشيا الحوثية، أمس السبت، حكم الاعدام بحق حميد وثمانية من رفاقه، بعد محاكمات هزلية وصورية افتقرت لأدنى الأدلة والاثباتات التي تثبت تورط المتهيمن بالقتل، وحرمان تام من جميع الحقوق القانونية.

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