شكرا لبحثكم عن خبر زوجة يمنية تلتحق بزوجها بعد ساعات من وفاته.. تفاصيل القصة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شهدت محافظة وسط اليمن أمس الأحد قصة وفاء جديدة لزوجة توفيت عقب وفاة زوجها بساعات فقط.

وفي التفاصيل، توفيت يوم أمس الأحد إمرأة يمنية عقب وفاة زوجها والذي يدعى دحان مصلح أبو الرجال بساعات قلائل فقط، في عزلة بمديرية في محافظة إب.

وذكرت مصادر محلية لـ" "، إن الزوجة توفيت بعد ساعات قهراً على وفاة زوجها، بالرغم من نقلها وإسعافها إلأى مرفق صحي بالمنطقة.

وأشارت المصادر في المنطقة إلى أنه تم تشييع الجنازتان في وقت واحد.