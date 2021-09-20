شكرا لبحثكم عن خبر زوجة يمنية تلتحق بزوجها بعد ساعات من وفاته.. تفاصيل القصة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - شهدت محافظة وسط اليمن أمس الأحد قصة وفاء جديدة لزوجة توفيت عقب وفاة زوجها بساعات فقط.
وفي التفاصيل، توفيت يوم أمس الأحد إمرأة يمنية عقب وفاة زوجها والذي يدعى دحان مصلح أبو الرجال بساعات قلائل فقط، في عزلة بمديرية في محافظة إب.
وذكرت مصادر محلية لـ" "، إن الزوجة توفيت بعد ساعات قهراً على وفاة زوجها، بالرغم من نقلها وإسعافها إلأى مرفق صحي بالمنطقة.
وأشارت المصادر في المنطقة إلى أنه تم تشييع الجنازتان في وقت واحد.
كانت هذه تفاصيل خبر زوجة يمنية تلتحق بزوجها بعد ساعات من وفاته.. تفاصيل القصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.