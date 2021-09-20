بـ"غاز الطهي".. الحوثي يحصر سكان صنعاء لإجبارهم على دفع إتاوات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بـغاز الطهي.. الحوثي يحصر سكان صنعاء لإجبارهم على دفع إتاوات

الإثنين 20 سبتمبر 2021

الخليج 365

أطلقت ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، حملة إتاوات مالية جديدة على المواطنين والتجار في صنعاء، الواقعة تحت سيطرتها، بالتزامن مع حملة أمنية لجمع معلومات استخباراتية عن السكان.



وقال سكان محليون في صنعاء، إن الميليشيا الحوثية وزعت – عبر مسؤولي الأحياء السكنية - مظروفات على جميع المنازل في صنعاء لجمع تبرعات مالية باسم ذكرى قافلة 21 سبتمبر (يوم انقلابها على مؤسسات الدولة وسيطرتها على صنعاء بقوة السلاح).

ويتولى مسؤولو الأحياء (عقال الحارات) كتابة اسم كل مواطن على المظروف وإرساله إلى منزله، أو مقر سكنه ومطالبته بدفع مبلغ مالي لدعم القافلة، مع رهن حصول المواطنين على أسطوانات الغاز المنزلي بالتبرع المالي للميليشيا.

واستبقت ميليشيا الحوثي ترتيباتها للاحتفاء بذكرى نكبة 21 سبتمبر 2014 بافتعال أزمة غاز منزلي خانقة في صنعاء، ولاحقا اشترطت على السكان دفع إتاوات مالية لما سمتها "قافلة ذكرى 21 سبتمبر" مقابل حصولهم على أسطوانات غاز الطبخ المنزلي.