الجوف.. لجنة الطوارئ تقر تشكيل فرق استجابة لتوعية مخيمات النازحين

المنامة - ياسر ابراهيم - أقرت لجنة الطوارئ الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، بمحافظة الجوف، تشكيل فريق استجابة عاجل لمخيمات النزوح في الريان للقيام بمهام التوعية والرصد والاستجابة لأي حالات اشتباه بكورنا.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين، برئاسة وكيل المحافظة المهندس عبدالله الحاشدي، وفقا لوكالة سبأ.

وأكد الوكيل الحاشدي، على ضرورة اتخاذ إجراءات طارئة لمواجهة الموجة الجديدة من الجائحة في المناطق الشرقية والشمالية، ومضاعفة جهود جميع القدرات الطبية والصحية لمواجهة الوباء والتوعية باتخاذ جميع التدابير الاحترازية والوقائية لتجنب الوباء.

واستعرض الاجتماع، الحالات المشتبه اصابتها بكورونا، خلال الأيام الماضية التي رصدها مكتب الصحة بمديرية خب الشعف بينها 3 حالات وفاة، والاجراءات اللازمة لمواجهة الموجة الجديدة من وباء كورونا كوفيد19.

واستعرض مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور مياز اليوسفي، الوضع الصحي في مخيمات النزوح والاحتياجات الضرورية وجهود المكتب في المحافظة ومديرية خب الشعف.

وأشار إلى الحاجة الطارئة لتوفير المستلزمات الخاصة بالوباء للمراكز الطبية والعيادات المتنقلة في مخيمات الريان.

ودعا الدكتور اليوسفي، إلى اتخاذ الاجراءات الاحترازية وسرعة التحصين من خلال التسجيل عبر الرابط المخصص للتسجيل للحصول على اللقاح.