القوات الشرعية تدحر ميليشيا الحوثي من مواقع في البيضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

دحرت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية ميليشيا الحوثي الإرهابية من مواقع كانت سيطرت عليها في جبهة ناطع، بمحافظة البيضاء.



وقال مصدر عسكري، إن قوات الجيش الوطني تخوض معركة مستمرة ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح، وفقاً لما ذكره موقع "سبتمبر نت" اليوم الأحد.

وأشار إلى أن الجيش استعاد مواقع عدة من قبضة الميليشيا، التي لاذت بالفرار، تاركة جثث قتلاها، ومعداتها القتالية.

وأكد أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية، تواصل التقدم، وفق خطة عسكرية محكمة، وسط انهيارات في صفوف الميليشيا.