وزير الصحة: بدء الخطوات لإنشاء 14 مصنعاً للأكسجين بتكلفة 4 مليون دولار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، بدء الخطوات العملية في مشروع مصانع الأكسجين الحيوي، بعدد 14 مصنعاً للأوكسجين في المحافظات المحررة، بتكلفة أكثر من أربعة مليون دولار.



وقال الوزير بحيبح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "إن الفرق الهندسية التابعة لوزارة الصحة، ستباشر من يوم غد الاثنين النزول إلى 14 مرفقاً صحياً لتدشين الخطوات التنفيذية لمشروع مصانع الأكسجين، بتسليم المواقع إلى الشركة الموردة".

وأضاف الوزير بحيبح "أن القرض المقدم لليمن من البنك الإسلامي للتنمية عبر منظمة الصحة العالمية، كان مخصصاً لتعبئة اسطوانات الأكسجين، بكلفة اكثر من 4 مليون دولار، لكن الوزارة طالبت باستغلال القرض بإنشاء مصانع اكسجين بما يحقق الاستدامة في توفير الأكسجين واكتفاء المحافظات من هذه المادة الحيوية بشكل مستمر".