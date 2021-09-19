شكرا لبحثكم عن خبر مصدر مسؤول : لا عصيان في العاصمة عدن وكافة المرافق والمؤسسات تؤدي عملها بشكل طبيعي. والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حذر مصدر مسؤول في مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالعاصمة عدن من التعاطي مع الدعوات المشبوهة التي تروج لها بعض وسائل الإعلام الخبيثة وتنسبها لجهات مختصة بعدن .

ونفى المصدر في تصريح خاص مايتم تداوله في بعض المواقع الأخبارية "الصفراء والمشبوهة"، وجود توجيهات تدعو إلى تنفيذ عصيان مدني وإغلاق جميع المرافق الحكومية والمحال التجارية ومحلات الصرافة .

ودعا المصدر إلى عدم التعاطي مع مثل هكذا دعوات هدفها زعزعة الأمن والاستقرار واقلاق السكينة العامة للمواطنين ، مؤكدا بأن قيادة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية لم ولن تسمح لكل من تسول له نفسه المساس أو اضرار بمصالح المواطنين اوتعطيل العمل في المرافق الحكومية أو محاولات لإرباك الوضع .

واكد المصدر في ختام تصريحه بان جميع المرافق والمؤسسات الخدمية والحيوية العامة والخاصة في العاصمة عدن تمارس عملها بشكل طبيعي وآمن ولا يوجد ما يدعو للقلق مطلقا .