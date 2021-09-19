مدير الشرطة والأمن بالمهرة يؤكد على أهمية الانضباط ورفع اليقظة الأمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اكد مدير عام الشرطة والأمن بمحافظة المهرة العميد مفتي صموده، على أهمية الانضباط بالدوام ورفع اليقظة الأمنية في كافة الوحدات الأمنية والحفاظ على الأمن والاستقرار بالمحافظة وحماية المصالح العامة والخاصة.



وثمن العميد صموده، خلال ترأسه، اليوم، اجتماعاً موسعاً لقادة الوحدات والأجهزة الأمنية في المحافظة، جهود القادة والضباط والأفراد كلاً في مجال اختصاصه.

وشدد، على ضرورة الالتزام بالنظام والقانون وتنفيذ المهام والواجبات وسرعة إحالة القضايا إلى الجهات المختصة أولاً بأول..مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع الخارجين عن النظام و القانون..مؤكداً استمرار رجال الأمن في ملاحقتهم لينالوا جزاهم العادل.