اختتام دورة التغذية وصحة المجتمع بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اختتمت بمحافظة المهرة، اليوم، دورة تدريب المدربين (TOT) لمتطوعات التغذية وصحة المجتمع، بدعم من منظمة اليونسيف.



واكد أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة سالم نيمر، على أهمية الدورة في تأهيل متطوعات صحة المجتمع واكسابهن معارف ومفاهيم حول برنامج صحة المجتمع والكشف المبكر عن مرض سوء التغذية، وكيفية تشخيص المرض وطرق إحالة المصابين للمرافق الصحية..مشيراً الى دعم السلطة المحلية لمثل هذه البرامج الصحية التي تخدم المجتمع المحلي للنهوض بالقطاع الصحي في المحافظة..مثمناً جهود مكتب الصحة العامة والسكان في هذا الجانب.

من جانبه أشاد مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور عوض مبارك، بدور منظمة اليونسيف في تنفيذ الأنشطة والدورات التدريبية التي تنمي القدرات العملية للكوادر الصحية..داعياً المشاركين إلى ترجمة المعارف والمهارات التي تضمنتها الدورة وتطبيقها في الواقع العملي من خلال نشر التوعية المجتمعية حول صحة المجتمع والتغذية الصحيحة.