الربيعة وجريسلي يبحثان الجهود الإنسانية لرفع معاناة الشعب اليمني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

بحث المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، اليوم، مع منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن وليام ديفيد جريسلي، الوضع الإنساني في اليمن والجهود الإغاثية والإنسانية المبذولة لرفع المعاناة عن الشعب اليمني في ظل الأزمة الإنسانية الصعبة التي يمر بها.



وأعرب جريلسي عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع مركز الملك سلمان، وتقديره لدور المركز المهم والبارز في اليمن.. مشيدا بالآلية الاحترافية التي يعمل بها المركز في تقديم المساعدات وتنفيذ مختلف البرامج والمشاريع الإنسانية والإغاثية.