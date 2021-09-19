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تأهيل 60 كادراً صحياً بتعز في مجال برنامج صحة المجتمع

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تأهيل 60 كادراً صحياً بتعز في مجال برنامج صحة المجتمع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

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نظم مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة تعز،اليوم، دورة تدريبية تنشيطية لـ 60 كادراً صحياً في عدد من المرافق الصحية والعيادات المتنقلة بتمويل من برنامج الغذاء العالمي والوصول الإنساني للشراكة والتنمية.

 

وتهدف الدورة على مدى خمسة ايام، الى تأهيل المشاركين بمعلومات حول برنامج صحة المجتمع وأهمية الرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية لمختلف المراحل العمرية، والكشف المبكر عن حالات سوء التغذية، والتوعية حول الأمراض المعدية وأعراضها وطرق الوقاية منها.

 

وأوضح مدير إدارة التغذية بمكتب الصحة الدكتور فهد النظاري، أن الدورة تهدف الى تأهيل العاملين في برنامج التغذية بسبب ارتفاع معدلات سوء التغذية جراء استمرار الحرب والحصار على محافظة تعز من قبل المليشيات الحوثية المدعومة ايرانيا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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