شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "مسام" ينتزع 1.351 لغماً في اليمن خلال أسبوع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر الجاري، من انتزاع 1,351 لغماً زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، في مختلف المحافظات.



واوضح المركز في بيان له، ان الالغام المنزوعة منها 13 لغماً مضاداً للأفراد، و432 لغماً مضاداً للدبابات، و905 ذخائر غير متفجرة، وعبوة ناسفة واحدة، ليرتفع عدد الألغام المنزوعة هذا الشهر إلى 4.030 لغماً..مشيراً الى ان إجمالي ماتم نزعه منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن، بلغ 275 ألفاً و305 ألغام، زرعتها ميليشيات الحوثي بعشوائية وتسببت بمقتل الضحايا من الأطفال الأبرياء والنساء وكبار السن.