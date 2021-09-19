همجية وعمل شائن.. أول تعليق أمريكي على إعدام 9 مدنيين على يد الحوثيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

وصفت القائمة بأعمال السفير الأمريكي في اليمن، كاثي ويستلي، ميليشيا الحوثي بـ "الهمجية"، مؤكدة على ضرورة وقفها.



وأشارت ويستلي، في بيان، إلى إعدام المليشيا المدعومة من إيران 9 مدنيين، مؤكدة أن محاكمتهم صورية.

ووصفت إعدام المليشيا للضحايا بأنها عمل شائن ومثال على عدم اكتراث الحوثيين الإرهابيين بحقوق الإنسان الأساسية.