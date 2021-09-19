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بالأسلحة الثقيلة.. مليشيات الإخوان تعتدي على أهالي عسيلان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

شنت ميليشيات الشرعية الإخوانية، اليوم الأحد، هجوما على قبائل بلحارث، في مديرية عسيلان، بمحافظة شبوة، بعد رفضهم لنهب ثروات المديرية.

وجاءت هجمات المليشيات الإخوانية بأوامر محافظ شبوة الإخواني محمد صالح عديو.

واستخدمت الميليشيات الإخوانية الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، فى اعتدائها على الرافضين لنهب ثروات المديرية، ومحاولة إقصائهم بالقوة المفرطة، مما أدى إلى إصابة 3 مواطنين.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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