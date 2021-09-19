القوات المشتركة تشتبك مع الحوثيين وتمنعهم من التقدم في الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

لليوم الثاني على التوالي، تتواصل الاشتباكات في مديرية التحيتا، جنوبي محافظة الحديدة، جراء تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة إيران، لتحركاتها العدائية.



ونجحت وحدات القوات المشتركة، في رصد تحركات مليشيا الحوثي من جهة زبيد، وتعاملت معها بنجاح، ومنعت تقدمها.

كما اندلعت مواجهات في منطقتي الجبلية والفازة بمديرية التحيتا، مع المليشيات الإرهابية، بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة، انتهت بفرار العناصر الحوثية.