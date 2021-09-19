تنفيذية انتقالي حضرموت تواصل زياراتها  للجرحى من ضحايا التظاهرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

واصلت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت زياراتها للجرحى ، الذين أصيبوا في المظاهرات وأحداث الشغب المؤسفة ، التي شهدتها مدينة المكلا خلال الأيام الماضية.



فبتكليف من العقيد الركن سعيد أحمد سعيد المحمدي رئيس الهيئة التنفيذية ، زار نائبه ، الأستاذ علي صالح الهميمي ، بمعية عدد من أعضاء الهيئة ، السبت ، مستشفى حضرموت بديس المكلا ، حيث يرقد الجريحان الشابان ، محمد عبدالله العيدروس ، وسعيد نبيل بن طالب.

واطمئن النائب الهميمي وأعضاء الهيئة التنفيذية لانتقالي حضرموت ، على الحالة الصحية للجريحين الشابين ، محمد العيدروس الذي أصيب في أحداث حي السلام ، ليلة الاثنين الماضي ، إصابة خطيرة ، بطلقين ناريين أسفل البطن ، وسعيد بن طالب الذي أصيب ليلة أمس الجمعة ، بطلق ناري في كتفه.

وعبرت تنفيذية انتقالي حضرموت عن وقوفها إلى جانب أسرتي الجريحين والمساهمة في نفقات علاجهما ، متمنية لهما السلامة والشفاء العاجل.

وكانت المظاهرات الطلابية ، التي شهدتها العاصمة المكلا ، خلال الأسبوع الماضي تنديدا بانهيار الأوضاع المعيشية والخدمية ، ووصلت ارتداداتها إلى العديد من مدن الساحل ، قد تحولت إلى أعمال فوضى وشغب ، وأسفرت عن سقوط ضحايا من الشباب المتظاهرين ، إثر قيام قوات الجيش بتفريقهم بالرصاص الحي