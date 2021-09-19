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تنفيذية انتقالي حضرموت تواصل زياراتها  للجرحى من ضحايا التظاهرات

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اليمن العربي - المكـلا 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

واصلت  الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت زياراتها للجرحى ، الذين أصيبوا في المظاهرات وأحداث الشغب المؤسفة ، التي شهدتها مدينة المكلا خلال الأيام الماضية.

 

فبتكليف من العقيد الركن سعيد أحمد سعيد المحمدي رئيس الهيئة التنفيذية ، زار نائبه ، الأستاذ علي صالح الهميمي ، بمعية  عدد من أعضاء الهيئة ، السبت ، مستشفى حضرموت بديس المكلا ، حيث يرقد الجريحان الشابان ، محمد عبدالله العيدروس ، وسعيد نبيل بن طالب.

 

واطمئن النائب الهميمي وأعضاء الهيئة التنفيذية لانتقالي حضرموت  ، على الحالة الصحية للجريحين الشابين ، محمد العيدروس الذي أصيب في أحداث حي السلام ، ليلة الاثنين الماضي ، إصابة خطيرة ، بطلقين ناريين أسفل البطن ، وسعيد بن طالب الذي أصيب ليلة أمس الجمعة ، بطلق ناري في كتفه.

 

وعبرت تنفيذية انتقالي حضرموت عن وقوفها إلى جانب أسرتي الجريحين والمساهمة في نفقات علاجهما ، متمنية لهما السلامة والشفاء العاجل.

 

   وكانت المظاهرات الطلابية ، التي شهدتها العاصمة المكلا ، خلال الأسبوع الماضي تنديدا بانهيار الأوضاع المعيشية والخدمية ، ووصلت ارتداداتها إلى العديد من مدن الساحل ، قد تحولت إلى أعمال فوضى وشغب ، وأسفرت عن سقوط ضحايا من الشباب المتظاهرين ، إثر قيام قوات الجيش بتفريقهم بالرصاص الحي   

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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