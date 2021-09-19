الفريق العماني الجيولوجي ينهي زيارته الاستكشافية لمحافظة المهرة بإجراء دراسة لكهف رمدود بحوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المهرة

أنهى الفريق العماني اليمني الجيولوجي زيارته الاستكشافية وفق المرحلة الأولى من الخطة المرسومة لزيارات ودراسة الكهوف والمغامرات بمحافظة المهرة، والتي تأتي بالتنسيق مع السلطة المحلية بقيادة معالي المحافظ الأستاذ محمد علي ياسر.



وشملت الزيارة الاستكشافية في يومها الأخير إجراء دراسة لكهف رمدود بمديرية حوف، حيث تمكن الفريق العماني وقيادة هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت، من دخول الكهف بعمق يقدر بـ150 متر، وإجراء الدراسة له حسب المعايير الدولية لدراسة الكهوف، وتم أخذ عينات صخرية من الصواعد والهوابط والتربة.

وتم رسم مقطع للكهف، وتسجيل عمق الكهف الذي يبلغ 150 متر، يأخذ اتجاه الشمال الشرقي بدرجة78 درجة، ميول الكهف 3 درجات، وتواجد فيه الخصائص الجيولوجية، والبيلوجية، ويتجاوز عرضه 8 متر.

وتبين من خلال الزيارة أنه يتواجد به ثلاثة تفرعات تأخذ أطوال متفاوتة.

وجرى تسجيل الكهف ضمن الكهوف المدروسة، وكيفية الاستفادة منها في السياحة الجيولوجية والمغامرات.

وتوصل الفريق إلى وجود آثار لمجرى ماء سابقاً، خلفت تهدمات في الجوانب لصخور الحجر الجيري، وتواجد النوازل، والصواعد التي أعطت جمال للكهف.

وفي ختام الزيارة للفريق العماني، تم الاتفاق على تأهيل كوادر من فرع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية في مجال الكهوف من الجمعية الجيولوجية العمانية، وكذا الاتفاق بين رئيس بعثة الفريق العماني لدراسة الكهوف الدكتور محمد بن هلال الكندي، ومدير عام فرع الهيئة المهندس صلاح بابحير، على تبادل الخبرات بين الجانبين، والتأهيل للجانب اليمني لفرع الهيئة، وعمل خطة لدراسة جميع الكهوف والمغارات، بالنطاق الجغرافي، كمرحلة أولى، ولعموم مناطق اليمن كمرحلة ثانية.