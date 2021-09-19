مستشفى الغيضة يتسلم جهاز "فل اتوماتيك" دعماً من منظمة الصحة العالمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المهرة

تسلم مستشفى الغيضة المركزي بمحافظة المهرة ،جهاز "فل أوتوماتيك" دعما من منظمة الصحة العالمية.



وأوضح رئيس قسم المختبر بالمستشفى الدكتور خالد بن سلم بأن الجهاز يتميز بسرعته الفائقة في إجراء الفحوصات الكيميائية ، إذ يعمل 100 فحص في الساعة الواحدة بما فيها فحوصات G6PD وتخفيف أوتوماتيكي للنتائج ذات التركيز العالي ،لافتا إلى أن الجهاز أيضا يقوم الجهاز ببعض الفحوصات المناعية (IgG-IgM-IgA-C3-C4) وفحص السكر التراكمي ووظائف الكلى والكبد والقلب والبنكرياس والدهون والفحوصات المناعية والالتهابات RF-CRP-ASO وهو اقتصادي في سحب المحاليل 10-250 ميكرون للفحص الواحد ولايحتاج إلى تبديل قطع غيار أثناء الصيانة الدورية.

وأشار بن سلم إلى أن مثل هذه الأجهزة تسهم في إجراء الفحوصات الطبية المهمة التي يطلبها الأطباء في تشخيص بعض الأمراض ويعد نقلة نوعية هامة وقيمة، معبرا عن شكره وامتنانه لمنظمة الصحة العالمية والسلطة المحلية بالمحافظة ومكتب الصحة وإدارة مستشفى الغيضة على تعاونهم ودعمهم لقسم المختبر بالعديد الأجهزة المختبرية وتذليل مجمل الصعاب في قسم المختبر بالمستشفى.