الأمم المتحدة تدين إعدام الحوثيين 9 مدنيين بينهم قاصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إعدام مليشيات الحوثي 9 مدنيين يمنيين بينهم قاصر في محاكمة تخالف القانون الدولي.



وعبر غوتيريش، في بيان الأحد، عن أسفه الشديد لتنفيذ مليشيات الحوثي السبت عملية إعدام بحق 9 أشخاص، بمن فيهم شخص تشير المعلومات إلى أنّه كان قاصراً عند اعتقاله.

وأكد البيان أنّ القانون الدولي يضع شروطاً صارمة للغاية لتطبيق عقوبة الإعدام، بما في ذلك الامتثال لمعايير المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة كما نصّ عليها القانون الدولي.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف والسلطات إلى اتخاذ قرار بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام بشكل عاجل.

وحثّ الأطراف اليمنية على الانخراط مع الأمم المتحدة بحسن نية ومن دون شروط مسبقة على إعادة إحياء الحوار السياسي للتوصّل إلى تسوية سلمية للنزاع عن طريق التفاوض من أجل تلبية المطالب والطموحات المشروعة للشعب اليمني.

وأمس السبت أقدمت المليشيات الحوثية على إعدام 9 أشخاص بمزاعم اغتيالهم مسؤول كبير في الجماعة الموالية لإيران، بعد محاكمة أدانتها منظمات حقوقية محلية واعتبرتها تفتقر لأبسط معايير العدالة.