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الأخبار اليمن يسجل 37 إصابة جديدة بكورونا والوفيات تتراجع يزيد بن سلمان - شبوة - الرئيسيةالأخباراليمن يسجل 37 إصابة جديدة بكورونا والوفيات تتراجع اليمن يسجل 37 إصابة جديدة بكورونا والوفيات تتراجع أنباء عدن: الأحد 19 سبتمبر 2021 07:46 مساءً اليمن يسجل 37 إصابة جديدة بكورونا والوفيات تتراجع رويترز | 19 سبتمبر 2021 ,16:54 . روابط ذات علاقة المحافظ يرأس اجتماعا لحل مشكلة كهرباء عدن محمد سعيد سالم: انتصار جديد للانتقالي الجنوبي ضد فيروسات متحورة تستهدف الجنوب محافظ عدن يتوعد كبار مستهلكي الكهرباء ويشيد بإجراءات الإدارة العالم النووي والهامة الاكاديمية د.حسين عبدالسيد في رحاب الخالدين المزيد في الأخبار المحافظ يرأس اجتماعا لحل مشكلة كهرباء عدن لملس يبحث مع قيادة كهرباء عدن مشكلات قطاع الكهرباء وسُبل معالجتها وتحسين الخدمة عدن _ إعلام المحافظة ترأس محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس،

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