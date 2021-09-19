شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جامعة سيئون تعلن تعليق الدراسة حتى هذا التاريخ .. تعرف عليه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

الخليج 365 - سيئون

اعلنت جامعة سيئون عن تعليق الدراسة في جميع كلياتها ابتداء من اليوم الاحد.



ونشرت قناة الاتحاد لطلبة جامعة سيئون على التليجرام خبرا عاجلا اكدت فيه نباء تعليق الدراسة في عموم كليات جامعة سيئون إبتداء من يوم غد الأحد الموافق 19سبتمبر 2021م وحتى يوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021م.

الجدير بالذكر ان مكتب التربية والتعليم بوادي وصحراء حضرموت قد اصدر السبت توجيها لكافة مدراء المدارس الحكومية والخاصة بتعليق الدراسة لمدة اسبوع بناء لتوجيهات السلطة المحلية بالمحافظة.