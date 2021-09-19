محافظ عدن: يترأس اجتماعا موسعا لمديري المديريات وبعض المكاتب الخدمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

الخليج 365 - متابعات

رأس محافظ العاصمة عدن الاستاذ احمد حامد لملس السبت، الاجتماع الدوري لمديري المديريات، بحضور مدير عام شرطة المحافظة، ومديري الكهرباء، والأشغال العامة والطرق، والمياه والصرف، الصحي، وصندوق النظافة والتحسين وامين عام المحافظة.



وافتتح المحافظ الاجتماع بكلمة أكد من خلالها على أهمية استشعار الجميع لمسؤولياتهم في هذه المرحلة الاستثنائية التي تعيشها العاصمة عدن، وضرورة انتهاج طرق وأساليب عمل فعالة تحقق نتائج إيجابية ملموسة بدلا من الروتين الممل غير المجدي.

وأضاف المحافظ لملس :" هناك أطراف كثيرة ومختلفة تكالبت على عدن، لذا علينا أن نضطلع بمهامنا ومسؤولياتنا للتصدي لتلك المشاريع التي تُحاك ضد عدن وأمنها واستقرارها"، حاثا قيادات السلطة المحلية إلى تسخير كافة الجهود والامكانات المتاحة والتركيز على القضايا الأساسية وترك الأنشطة الثانوية جانباً في المرحلة الراهنة.

كما اكد في خضم حديثه على أهمية تفعيل العلاقة مع المجتمع من خلال التواصل مع الشخصيات الاجتماعية ووجهاء المديريات والقيادات الشابة، والأكاديميين والمثقفين، وإطلاعهم على مايجري، والعمل سوياً على حل المشكلات أن وجدت.

كما أطلع المحافظ المجتمعين على نتائج زيارته إلى العاصمة السعودية الرياض ولقاءاته بفخامة رئيس الجمهورية، ودولة رئيس الوزراء وأعضاء حكومته، وكذلك مع الأشقاء في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وأهمها اعتماد قرار المكتب التنفيذي باستقطاع نسبة 20٪ من إيرادات العاصمة عدن لصالح المشاريع والخدمات المنفذة فيها.

وتطرق الاجتماع إلى حالة الخدمات في القطاعات كافة، والتي انعكس ترديها على حالة السخط الشعبي بين أوساط المواطنين.

وفي الاجتماع استعرض مدير عام شرطة عدن اللواء مطهر علي ناجي جهود جهاز الأمن في العاصمة عدن في التعامل مع الفعاليات الاحتجاجية التي شهدتها عدد من المديريات خلال الأيام القليلة الماضية، متطرقا إلى المشكلات التي يواجهها الجهاز الامني أبرزها استمرار إيقاف صرف الموازنة التشغيلية لأمن عدن لنحو أربعة أشهر.

إلى ذلك ناقش الاجتماع، أيضاً أبرز مشكلات المديريات، ومؤسستي الكهرباء، والمياه، وكذلك مكتب الأشغال العامة والطرق، وصندوق النظافة والتحسين، واتخذ ما يلزم بشأنها