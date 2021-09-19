وزير خارجية عمان والمبعوث الأممي لبلادنا يبحثان مساعي تأمين وقف دائم لإطلاق النار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي والمبعوث الأممي الجديد إلى اليمن، هانس جروندبرج، سبل تأمين وقف شامل ودائم لإطلاق النار.



جاء ذلك خلال استقبال "البوسعيدي" للمبعوث الأممي في العاصمة العمانية مسقط اليوم الأحد.

كما ناقش الطرفان سبل تسهيل انسياب المواد الإنسانية والدخول في عملية سياسية تحقق تطلعات الشعب اليمني نحو الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية وإعادة البناء والإعمار.

وكان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج، قد اختتم، الجمعة، زيارته إلى الرياض، حيث التقى الرئيس اليمني عبدربه هادي منصور، ونائبه ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة ووزير الخارجية.

وكانت بعثات الدول الخمس لدى اليمن أعلنت، في وقت سابق الجمعة، دعمها الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس جروندبرج لإيجاد نهاية للصراع في اليمن.

ودعت بعثات الدول الخمس في بيان صدر عن اجتماعها بالمبعوث الأممي لدى اليمن هانس جروندبرج جميع الأطراف إلى التعامل مع المبعوث بشكل مباشر وبناء ودون شروط مسبقة.

وقالت الدول الخمس في بيان: "بعد سبع سنوات من الحرب يحتاج الشعب اليمني إلى التزام حقيقي بالسلام من جميع الأطراف".

والتقى رؤساء بعثات الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى الجمهورية اليمنية والمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن اليوم في الرياض مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس جروندبرج.

وجاء بيان الدول الخمس في الوقت الذي استبقت فيه مليشيات الحوثي تحركات المبعوث الأممي بتصعيد عسكري في مختلف الجبهات، متجاهلة كل دعوات السلام المبادرات المقدمة لها لإنهاء الحرب.

وكان المتحدث العسكري لمليشيات الحوثي أكد اليوم استمرار العمليات العسكرية لمليشياته حتى السيطرة على كل مناطق اليمن، في تجاهل واضح لتحركات السلام الأممية والدولية.