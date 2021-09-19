لجنة الطوارئ بالجوف تقر انزال فرق استجابة عاجلة الى مخيمات النزوح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اقرت لجنة الطوارئ الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، بمحافظة الجوف في اجتماعها، اليوم، برئاسة وكيل المحافظة المهندس عبدالله الحاشدي، تشكيل فريق استجابة عاجل لمخيمات النزوح في الريان للقيام بمهام التوعية والرصد والاستجابة لأي حالات اشتباه بكورنا.



واكد الوكيل الحاشدي، على ضرورة اتخاذ إجراءات طارئة لمواجهة الموجة الجديدة من الجائحة في المناطق الشرقية والشمالية، ومضاعفة جهود جميع القدرات الطبية والصحية لمواجهة الوباء والتوعية باتخاذ جميع التدابير الاحترازية والوقائية لتجنب الوباء.

واستعرض الاجتماع، الحالات المشتبه اصابتها بكورونا، خلال الايام الماضية التي رصدها مكتب الصحة بمديرية خب الشعف بينها 3 حالات وفاة والاجراءات اللازمة لمواجهة الموجة الجديدة من وباء كورونا كوفيد19.

واستعرض مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور مياز اليوسفي، الوضع الصحي في مخيمات النزوح والاحتياجات الضرورية وجهود المكتب في المحافظة ومديرية خب الشعف..مشيرا الى الحاجة الطارئة لتوفير المستلزمات الخاصة بالوباء للمراكز الطبية والعيادات المتنقلة في مخيمات الريان.. داعيا الى اتخاذ الاجراءات الاحترازية وسرعة التحصين من خلال التسجيل عبر الرابط المخصص للتسجيل للحصول على اللقاح.