بدء امتحانات نهاية العام في معهد مقلم للعلوم الصحية بشبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

دشن الوكيل المساعد لمحافظة شبوة سالم الأحمدي، اليوم، ومعه عميد معهد الدكتور احمد مقلم للعلوم الصحية سامي الحاج، الامتحانات النهائية للعام الدراسي 2021/2020 بالمعهد.



وتقدم للامتحانات 565 طالبا موزعين على أقسام مساعد طبيب والمختبرات وقابلات المجتمع.

وتفقد الوكيل الاحمدي، سير العملية الامتحانية، واطلع على الترتيبات والتجهيزات الخاصة بضمان سير الامتحانات..متمنياً للطلاب التوفيق والنجاح في أداء الامتحانات ومواصلة تحصيلهم العلمي.

كما دشن الوكيل التسجيل والقبول في المعهد للعام الدراسي الجديد 2022/2021، في أقسام مساعد طبيب والتمريض التقني وقابلات المجتمع.