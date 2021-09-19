محافظ لحج يعلن عن دعم رئاسي للمشاريع التنموية بالمحافظة بـ 5 مليار ريال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد تركي "ان الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وجه بدعم المحافظة بخمسة مليار ريال، لتنفيذ المشاريع التنموية والخدمية في المحافظة"..



واضاف المحافظ خلال ترأسه، اليوم، اجتماعاً موسعاً لمدراء عموم المكاتب التنفيذية بالمحافظة بحضور الأمين العام للمجلس المحلي عوض الصلاحي "تم اعتماد الدفعة الأولى من الإسناد المالي الرئاسي، بمبلغ مليار ريال، للمشاريع التنموية والخدمية، في الإدارة المحلية، والمياه والبيئة، وصندوق نظافة، و التعليم، والأمن".

وشدَّد المحافظ على ضرورة تحصيل إيرادات قطاع الكهرباء والطاقة بالمديريات، وسرعة استكمال الإجراءات الفنية لمشروع السوق التجاري المركزي الحكومي ، بمنطقة صَبِر بمديرية تبن.