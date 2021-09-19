شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرلمان العربي يدين إعدام ميليشيا الحوثي 9 مختطفين بينهم قاصر في "جريمة إرهابية ضد الإنسانية" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أدان البرلمان العربي، اليوم الأحد، "استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان بحق أبناء الشعب اليمني".



وقال البرلمان العربي في بيان مقتضب نشره على موقعه الإلكتروني، إن انتهاكات المليشيات بحق ابناء الشعب اليمني مستمرة "خاصة ما يتعلق بأقدس وأسمى هذه الحقوق على الإطلاق وهو الحق في الحياة". وتابع حيث "قامت الميليشيا بإعدام 9 أشخاص من بينهم قاصر في العاصمة صنعاء، في جريمة إرهابية جديدة". وشدد البرلمان "على ضرورة التكاتف الدولي والعمل الجاد من أجل ردع هذه الميليشيا الإرهابية التي لا تبالي بأي قوانين دولية". وحذر "من أن تقاعس المجتمع الدولي سيشجع هذه الميليشيا الإنقلابية على الاستمرار في أعمالها الإرهابية". ودعا البرلمان العربي "كافة المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذا العمل الإرهابي الجبان، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لضمان محاكمة مرتكبي هذه الجريمة ضد الإنسانية، التي تضاف إلى السجل الإرهابي الجبان لميليشيا الحوثي الانقلابية". وفي وقت سابق، أعدمت ميليشيا الحوثي، 9 مختطفين من ابناء تهامة بينهم قاصر، بعد سنوات من الإخفاء القسري والتعذيب والمحاكمات الصورية واتهامهم بالاشتراك مع ترام وزعماء دول غربية وعربية في "قتل صالح الصماد"