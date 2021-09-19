مصرع مواطنين اثنين وانتحار ثالث في محافظة إب وسط اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ إب

لقي مواطنان مصرعهما، وأقدم مواطن آخر على الانتحار، في حادثتين منفصلتين، بمحافظة إب "وسط البلاد"، في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة.



وقال سكان محليون إن مواطناً أقدم على قتل زوج ابنته وشقيقه في إحدى البلدات جنوب مدينة إب.

وأكد الأهالي، إقدام مواطن يدعى "القمادي" على قتل زوج ابنته وشقيق زوج ابنته، في منطقة "وادي اللحج" بمديرية المشنة، على إثر خلافات بين الزوج وزوجته.

ووفق الأهالي فإن الزوج قدم مع شقيقه إلى منزل عمه، في محاولة منه، لإرجاع زوجته، غير أن خلافا حصل بين الزوج وعمه، ليقوم الأخير بعد اشتداد الخلاف بقتل زوج ابنته وشقيقه، في مشهد مروع يؤكد مدى بشاعة الجريمة التي تفشت في إب خلال السنوات الأخيرة.

وذكر السكان أن الزوج القتيل يدعى "طارق السيد" وشقيقه "صدام السيد"، في الوقت الذي لاذ الجاني بالفرار عقب الجريمة.

وتأتي هذه الحوادث بعد يوم من مقتل طفلة تدعى "بشاير منصور عبدالله" وتبلغ من العمر 11 عاما، حيث تعرضت للضرب حتى الوفاة. ضمن تصاعد جرائم العنف الأسري التي تفشت في مختلف مديريات المحافظة.

وفي حادثة أخرى، أقدم مواطن يدعى "م أ" على الانتحار، في المدينة القديمة بمديرية المشنة، بمحافظة إب، بظروف وملابسات غامضة، وسط تصاعد حدة ضحايا الانتحار في مختلف مديريات المحافظة