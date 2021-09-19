توثيق 900 ضحية لألغام مليشيا الحوثي في محافظة الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ متابعات

وثّق تقرير حقوقي أكثر من تسعمائة ضحية للألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي في محافظة الجوف، خلال ثلاث سنوات.

وقال رئيس لجنة الحقوق والإعلام في المحافظة، صالح جمالة، إن التقرير شمل مائتين وثمانية وثمانين قتيلا، بينهم إحدى وأربعون امرأة وثمانية وعشرون طفلا.

وتابع أن إجمالي المصابين بلغ نحو ستمائة واثنين وعشرين مصابا، تنوّعت إصابتهم بين ألغام أرضية مضادة للأفراد والمركبات، وعبوات ناسفة.

وناشدت السلطات المحلية في الجوف المنظمات الدولية التحرّك بالضغط على مليشيا الحوثي، لتسليم خرائط الألغام التي زُرعت بشكل عشوائي في الصحاري والقرى والأراضي الزراعية.

وتعد مديريات: 'خب والشعف والغيل والمصلوب والحزم والمتون'، من أكثر المناطق في محافظة الجوف التي سقط فيها قتلى وجرحى بسبب ألغام مليشيا الحوثي، بينهم أطفال ونساء وكبار سن.

‏ووفق 'مسام' لنزع الألغام، فقد وثّق المرصد مقتل 44 مدنيا، بينهم 11 طفلا و7 نساء، وخبير في نزع الألغام، كما جُرح 57 مدنيا آخرين، بينهم 17 طفلا و4 نساء وعامل في نزع الألغام، ونفوق 110 من الماشية، وتعرّضت 19 سيارة ودراجة نارية للتدمير والضرر "