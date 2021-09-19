بدء دورة تدريبية لفنيي المختبرات بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

نظم البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، اليوم، بعدن، دورة تدريبية لفنيي المختبرات والخاصة بجودة التشخيص لطفيل الملاريا، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



وتهدف الدورة على مدى ثلاثة ايام، اكساب 21 مشاركاً من فنيي المختبرات في عدد من المحافظات، مهارات ومعارف نظرية وتطبيقية متصلة بجودة التشخيص لطفيل الملاريا وكيفية التعامل مع الصبغة المختبرية للملاريا وفرد الشرائح الزجاجية وأخذ عينات الدم وفحصها مجهريا ًومعرفة الأطوار المختلفة وأنواع طفيل الملاريا وكيفية القراءة الصحيحة للنتائج وضبط جودة التشخيص.

وحث مدير البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بوزارة الصحة الدكتور ياسر باهشم، ونائب مدير مكتب الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بعدن نائف عسيري، المشاركين على ضرورة استلهام المفردات الخاصة من الدورة..مشيرين إلى الدور الفاعل الذي لعبه مركز الملك سلمان في تقديم المساعدات للبرنامج بشكل خاص وللقطاع الصحي بشكل عام والذي ساهم في تقليل نسبة الإصابة بالملاريا.