الثالثة منذ مطلع الشهر.. انتحار مواطن بمحافظة إب في ظروف غامضة

أقدم مواطن في محافظة إب (وسط اليمن) على الانتحار بظروف وملابسات غامضة، في ظل زيادة أعداد وضحايا الانتحارات خلال الأشهر والسنوات الماضية.



وقالت مصادر محلية، إن المواطن "محمد الحبيشي" أقدم أمس السبت على الانتحار شنقاً في أحد غرف منزله الكائن في مديرية المشنة.



وأضافت أن المواطن أبلغ ابنته قبل الحادثة بنيته على الانتحار، دون مزيد من التفاصيل.



وهذه هي الحادثة الثالثة التي تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي منذ مطلع الشهر الجاري، في ظل تصاعد حالات الانتحار بشكل ملفت مسجلة أرقام قياسية على مستوى اليمن، لأسباب مختلفة على رأسها الظروف المعيشية السيئة.

