محافظ شبوة يطالب الداخلية بإدراج عصابة تخريبية قائمة المطلوبين دوليًا

المنامة - ياسر ابراهيم - دعا محافظ شبوة، محمد صالح بن عديو، وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، إلى إدراج عدد من المطلوبين إلى القائمة السوداء، وتتبعهم في كل المحافظات المحررة.

ونشر مكتب الإعلام بالمحافظة، البرقية التي رفعها المحافظ إلى وزير الداخلية، مساء السبت، بشأن إدراج عدد من المطلوبين وتعميم أسمائهم على كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية.

وأوضح المحافظ، أن المطلوبين "يشكّلون عصابة مسلحة في وادي بلحارث، ويقومون بالتخريب وسرقة النفط الخام، والاعتداء على الشركات النفطية، والاعتداء على ممتلكات الدولة، ومواجهة أجهزتها الأمنية والعسكرية".

وطالب المحافظ في برقيته المرفوعة إلى وزير الداخلية "إدراج أسماء العصابة في قائمة المطلوبين وإرسالها إلى الانتربول الدولي وإلقاء القبض عليهم في الدول التي يقيمون فيها".



البرقية المرفوعة من محافظ شبوة إلى وزير الداخلية..