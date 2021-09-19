أهالي منطقة روغة يناشدون وكيل الوادي لإنقاذ مركز صحي بالمنطقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

الخليج 365 - تريم

ناشد أهالي منطقة روغة بمديرية تريم وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الاستاذ عصام حبريش الكثيري بالتدخل العاجل لحل مشكلة خلاف اسم المركز الصحي الواقع بالمنطقة قبل بدء تنفيذ التصعيد وعدم الاحتكاك مع الاخرين المدافعين عن اسم المركز بالاسم المغلوط.



وطالب الاهالي بتعديل الاسم الى المركز الصحي بمنطقة روغة التي تتواجد وسط جغرافية المنطقة والتي حدودها التاريخية معروفة من جميع الاتجاهات ، واشاروا ان في البدء اتفقو اثناء اعادة بناء المركز الصحي مع المعنيين في المجلس المحلي بكتابة المركز الصحي بمنطقة روغة بحي مشطة الا انهم غدروا بالاتفاق وتفآجا ابناء المنطقة بتعليق لوحه بأسم المركز الصحي مشطة م/ تريم والتي يعلقوها اثناء بدء الدوام ويخرجوها نهاية الدوام يوميا.

وأكد الاهالي انهم مستمرين في مطالبتهم لتغيير اسم المركز الصحي باسم منطقتهم وليس باسم منطقة مشطة اسوة باسم المدرسة الواقعة بالمنطقة المجاورة وهي مدرستي الكودة للبنين والبنات بدون ذكر اسم الحي ، منوهيين انه لا يوجد اسم حي ومنطقة بنفس الاسم وهي مشطة الا عندهم الذي يعتبر ظلم لبقية مناطق الحي بانتساب ابناء المناطق لأسم مشطة في المناسبات والفعاليات ومسح اسماء المناطق تاريخيا وضمها باسم مشطة ، مطالبين الوكيل الكثيري باصدار قرار بتغيير اسم المركز الصحي انصافا لابناء المنطقة حسب الحدود التاريخية للمنطقة وتغيير اسم الحي الذي هو نفسه اسم احد مناطق الحي