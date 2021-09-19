إدارة شرطة السير الغيضة تضبط كمية من أجهزة الشرطة المزيفة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المهرة

تمكنت إدارة شرطة السير بمديرية الغيضة عاصمة محافظة المهرة من ضبط كميات من أجهزة الإنذار والونان والسفتي المقلد للطوارئ المحظور استخدامها إلا لسيارات الطوارئ وذلك في عدد من المحال التي كانت تبيع هذه الأجهزة بصورة مخالفة للقانون.



وجاءت عملية الضبط في أعقاب قيام شرطة السير بعمل تنبيهات سابقة والتزامات واستنادا لتوجيهات محافظ المحافظة الأستاذ محمد علي ياسر بشأن مكافحة الظواهر المخلة بالأمن وعدم اقلاق السكينة العامة للمواطنين وبموجب توجيهات مدير عام الأمن والشرطة بالمحافظة العميد مفتي سهيل صمودة بضبط المحلات التي لم تلتزم بالتعميم الصادر من الإدارة العامة للشرطة.

وأوضح مدير شرطة السير بمديرية الغيضة الملازم حسين أحمد المراني بأنه تم ضبط مجموعة من المحلات التي يقوم أصحابها ببيع اللوحات المزورة والأجهزة الممنوعة وتم تحرير محاضر ضيط للكمية المضبوطة تمهيداً لاحالة الملف الى النيابة ومصادرة المضبوطات.

وأضاف "وفي يومنا هذا تمت مداهمة المحلات بعد أن تم ضبط سيارات تستخدم أجهزة الونان التي تتسبب في ازعاج المواطنيين واقلاق السكينة العامة، وسيتم التحقيق مع أصحابها واتخاذ الاجراءات وإحالتهم إلى النيابة العامة حتى يكونوا عبرة لغيرهم.

ووجه مدير شرطة السير بالمديرية كلمة شكر لضباط وصف وأفراد شرطة السير لقيامهم بأداء واجبهم على أكمل وجه والأخوة المواطنين على تعاونهم في ضبط مثل هذه الأجهزة والتي تسبب قلق للسكينة العامة.