شكرا لبحثكم عن خبر بالصور : طبيب يمني ينقذ حياة طفل باخراج قطعة قماش نسيها مستشفى مصري في بطنه قبل اشهر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كمال الجعدني

استخرج فريق طبي في مستشفى البسام العام بمديرية لودر محافظة أبين، اليوم، قطعة شاش طبي داخل بطن الطفل احمد خالد الغسيلي (13) عامًا ، تسببت في إصابته بأعراض مرضية غريبة .

وأفاد مصدر طبي في مستشفى البسام العام بأن المستشفى استقبل الطفل، بعد نسيان قطعة شاش كبيرة في بطنه عندما أجريت له عملية جراحية في إحدى مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة قبل (8) شهور حتى تم اكتشافه اليوم عبر الجهاز والفحص .

وأشار المصدر إلى أن العملية تكللت بنجاح عقب استخراج قطعة الشاش من بطن الطفل .

وتكون الفريق الطبي الذي قام بإجراء العملية من استشاري الجراحة العامة د.باخدير كاراباو ، واستشاري التخدير د.اكتام، وفني التخدير نايف اليماني، وعبدالسلام باجيل، وفني العمليات مجيد.

وقدمت إدارة مستشفى البسام العام ممثلة بالدكتور خالد لعوج العولقي كل التسهيلات والترتيبات اللازمة لإنجاح العملية الجراحية ، وتذليل كل الصعاب للوقوف إلى جانب الطاقم الطبي والفني الذي نفذ العملية الجراحية .

وشكرت أسرة الطفل الفريق الطبي والفني والتمريضي بالمستشفى وجميع من شارك في إنجاح العملية .