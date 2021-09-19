قرار جمهوري باعتماد جامعة جديدة وتعيين قياداتها ” اسماء “

فيما قضت المادة الخامسة والأخيرة من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية

صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (٨) لسنة ٢٠٢١ م، بشأن تعيين رئيساً ونواباً لجامعة لحج، قضت المادة الاولى منه بتعيين. أ.د. احمد مهدي فضيل رئيساً لجامعة لحج.

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة