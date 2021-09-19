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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرار جمهوري باعتماد جامعة جديدة وتعيين قياداتها ” اسماء “ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021
الخليج 365 - متابعات
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (٨) لسنة ٢٠٢١ م، بشأن تعيين رئيساً ونواباً لجامعة لحج، قضت المادة الاولى منه بتعيين. أ.د. احمد مهدي فضيل رئيساً لجامعة لحج.
وقضت المادة الثانية بتعيين أ.د. محمد عوض محمد الصبيحي نائباً لرئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية.
كما قضت المادة الثالثة بتعيين أ.د. عبدالله محمد احمد لعكل نائباً لرئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي.
وقضت المادة الرابعة بتعيين أ.م.د. وائل مصطفى علي محمد نائبًا لرئيس الجامعة لشؤون الطلاب.
فيما قضت المادة الخامسة والأخيرة من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية