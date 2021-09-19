المركز الوطني للأرصاد الجوية يتوقع حالة الطقس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة على الهضاب الداخلية وأجزاء من المرتفعات الغربية والمناطق الساحلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وأفاد المركز في نشرته الجوية بأنه من المتوقع هطول أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء متفرقة من الهضاب الداخلية لمحافظات المهرة، حضرموت ،شبوة وأبين.

كما ستشمل الأمطار أجزاء من سلسلة المرتفعات الغربية لمحافظات لحج، تعز، إب، الضالع، ريمة ، غرب ذمار، المحويت وحجة خلال فترتي الظهيرة والمساء.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وأشار المركز إلى استمرار هبوب الرياح الموسمية الجنوبية والجنوبية الغربية على أرخبيل سقطرى وخليج عدن.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان ونصح بعدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما نبه سائقي المركبات في الطرقات الجبلية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية، ومرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية من الرياح الشديدة واضطراب البحر وارتفاع الموج.

ولفت المركز إلى أن أمطاراً متفرقة هطلت خلال الـ 24 ساعة الماضية على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، وكانت خارج نطاق محطات الرصد الجوي.